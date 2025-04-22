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Майкл Бэй снимет фильм по автосимулятору OutRun от SEGA — Сидни Суини будет продюсером

Майкл Бэй снимет фильм по автосимулятору OutRun от SEGA — Сидни Суини будет продюсером
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По данным издания Deadline, в работе находится экранизация OutRun от SEGA. Выпуском ленты займётся кинокомпания Universal Pictures.

Сюжетные подробности картины не раскрываются. Серия OutRun от Sega — это франшиза, основанная на самых успешных аркадных играх 1980-х годов. Эта игра стала основоположницей нового жанра гоночных игр и породила поджанр электронной музыки, метко названный OutRun. С тех пор было выпущено множество продолжений, в том числе версии для домашних консолей, и она продолжает оставаться одной из флагманских франшиз Sega.

Режиссёром картины выступит постановщик «Трансформеров» Майкл Бэй. На роль продюсера претендует звезда «Эйфории» Сидни Суини.

Дату выхода картины не раскрывают.

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