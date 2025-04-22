Жутко и очень тревожно — появился первый тизер фильма ужасов Зака Креггера

Создатели ленты Weapons, жуткого хоррора Зака Креггера, режиссёра «Варвара», опубликовали первый тизер картины. Он получился очень нагнетающим: в видео дети бегут куда-то ночью, а на фоне разговаривает мужчина.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Фильм расскажет о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. Замешаны ли в этом деле некие потусторонние силы или же речь про маньяка, узнаем в картине.

В хорроре сыграли Джош Бролин, Джулия Гарнер, Бенедикт Вонг, Олден Эренрайк. Weapons выйдет в зарубежный прокат 8 августа. Даты выхода в России пока нет.