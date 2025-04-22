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Завершились съёмки «Грозового перевала» с Джейкобом Элорди

Завершились съёмки «Грозового перевала» с Джейкобом Элорди
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Съёмки новой адаптации «Грозового перевала» официально завершены — слухи об этом подтвердил актёр Джейкоб Элорди, исполняющий роль Хитклиффа. Сам Джейкоб рад, что производство ленты подошло к концу, а своих коллег по фильму, других актёров, он назвал настоящими профессионалами.

Марго Робби сыграет Кэтрин Эрншо. Сюжет «Грозового перевала» крутится вокруг взаимоотношений их семей: Эрншоу и Линтонов.

Снимет картину Эмеральд Фенне. Она же выступит её продюсером и сценаристом. «Грозовой перевал» стал единственным романом писательницы Эмили Бронте. Несмотря на это, произведение стало очень популярным, а особенно сильно его полюбили киноделы.

Роман экранизировали почти 20 раз: по нему выпустили множество сериалов и фильмов. Последняя экранизация вышла в 2011 году.

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