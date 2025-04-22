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В фильме «Я иду искать 2» снимутся Элайджа Вуд и Дэвид Кроненберг — съёмки стартовали

В фильме «Я иду искать 2» снимутся Элайджа Вуд и Дэвид Кроненберг — съёмки стартовали
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Кинокомпания Searchlight Pictures заявила, что каст фильма «Я иду искать 2» пополнили новые актёры. В ленте вместе с Самарой Уивинг и Кэтрин Ньютон снимутся Сара Мишель Геллар, Элайджа Вуд, Шон Хэтоси, Нестор Карбонелл, Кевин Дюранд и Дэвид Кроненберг.

Оригинал рассказывает о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета.

Режиссёрами выступают Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, снявшие первую часть. Съёмки, кстати, уже стартовали.

Сроки и дата премьеры картины «Я иду искать 2» пока не раскрываются.

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