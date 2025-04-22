Стартовал второй сезон сериала «Андор»

Сегодня на Disney+ стартовал сериал «Андор» по «Звёздным войнам». Зрители уже могут оценить первые три эпизода шоу — они уже доступны.

События второго сезона продолжают первый. Шоураннером, как и в случае с первым сезоном, выступил Тони Гилрой. Он отмечал, что после финала «Андора» займётся чем-нибудь другим, однако сейчас он не исключает возможность поработать над другими проектами по культовой вселенной.

Всего во второй сезон войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать по три серии разом еженедельно в онлайн-кинотеатре Disney+. То есть четвёртая, пятая и шестая серии выйдут 29 апреля.

Финальные эпизоды выйдут 13 мая, они плавно подведут события шоу к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».