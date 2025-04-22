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В работе находится новый сериал по «Звёздным войнам» от соавтора «Остаться в живых»

В работе находится новый сериал по «Звёздным войнам» от соавтора «Остаться в живых»
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По данным издания Variety, в работу запущен новый сериал по «Звёздным войнам». Им займётся Карлтон Кьюз, соавтор «Остаться в живых» и «Мотеля Бейтса». За производство проекта вместе с Карлтоном возьмётся его сын, Ник Кьюз.

О сериале практически нет других подробностей, например, о том, какие персонажи в нём будут, когда он будет происходить во вселенной «Звёздных войн» и кто сыграет в нём главные роли.

Карлтон Кьюз — не первый человек, работавший над «Остаться в живых», отправившийся в далёкую-далёкую Галактику. Джей Джей Абрамс, один из создателей научно-фантастического сериала, снял «Звёздные войны: Пробуждение силы» в 2015 году и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в 2019 году.

Даты выхода проекта тоже пока что нет.

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