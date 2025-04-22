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Российские Team Spirit и PARIVISION первыми вышли в плей-офф PGL Wallachia S4 по Dota 2

Российские Team Spirit и PARIVISION первыми вышли в плей-офф PGL Wallachia по «Доте»
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По итогам третьего игрового дня топ-турнира PGL Wallachia Season 4 по Dota 2 стали известны первые участники плей-офф — ими стали российские PARIVISION и Team Spirit, которые выиграли все три матча.

Одновременно с этим престижный чемпионат с призовым фондом $ 1 млн покинули европейский ростер AVULUS и азиатская Talon Esports, набравшие по три поражения. Остальные сегодня, 22 апреля, сыграют либо за выход в плей-офф, либо на вылет.

Фото: Liquipedia

PGL Wallachia Season 4 проходит в Румынии с 19 по 27 апреля. Общий призовой фонд составляет $ 1 млн, победителю достанется $ 300 тыс. Для прохода в плей-офф нужно три победы, при трёх поражениях команда вылетает с турнира.

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