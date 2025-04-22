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Звезда «Наследников» Алан Рак сыграет в хоррор-триллере про компанию и её сотрудников

Звезда «Наследников» Алан Рак сыграет в хоррор-триллере про компанию и её сотрудников
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По данным Variety, звезда сериала «Наследники» Алан Рак присоединился к актёрскому составу хоррор-триллера под названием Corporate Retreat.

Съёмки фильма начнутся в июне. Фильм рассказывает о группе сотрудников технологической компании, чей корпоративный отпуск превращается в кровавую бойню. Им предстоит выжить в испытаниях, которые устраивает мстительный руководитель. Режиссёром и сценаристом ленты выступил Аарон Фишер при участии продюсера Ури Сингера.

Рак сыграет вместе с Розанной Аркетт («Криминальное чтиво») и Эштоном Сандерсом («Лунный свет»).

Дату выхода хоррор-триллера пока что не озвучивали.

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