Звезда «Наследников» Алан Рак сыграет в хоррор-триллере про компанию и её сотрудников

По данным Variety, звезда сериала «Наследники» Алан Рак присоединился к актёрскому составу хоррор-триллера под названием Corporate Retreat.

Съёмки фильма начнутся в июне. Фильм рассказывает о группе сотрудников технологической компании, чей корпоративный отпуск превращается в кровавую бойню. Им предстоит выжить в испытаниях, которые устраивает мстительный руководитель. Режиссёром и сценаристом ленты выступил Аарон Фишер при участии продюсера Ури Сингера.

Рак сыграет вместе с Розанной Аркетт («Криминальное чтиво») и Эштоном Сандерсом («Лунный свет»).

Дату выхода хоррор-триллера пока что не озвучивали.