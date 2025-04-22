Клуб 9Pandas перевёл в запас всех игроков и заморозил состав по CS 2

Российский киберспортивный клуб 9Pandas распустил состав по Counter-Strike 2, переведя всех игроков основного состава в запас.

Предполагается, что часть игроков рассмотрит другие предложения. В организации также сообщили, что 9Pandas продолжит работу, несмотря на слухи о закрытии.

Слухов много, но суть в том, что мы продолжаем работать. Да, это переходной этап. Да, он непростой. Но мы точно знаем: впереди – новое. И мы это покажем. Спасибо, что вы с нами. Это только начало новой главы.

В апреле команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2. После этого появились слухи, что 9Pandas потеряла основного спонсора и может уйти из киберспорта.