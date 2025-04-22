Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Клуб 9Pandas перевёл в запас всех игроков и заморозил состав по CS 2

Клуб 9Pandas перевёл в запас всех игроков и заморозил состав по CS 2
Комментарии

Российский киберспортивный клуб 9Pandas распустил состав по Counter-Strike 2, переведя всех игроков основного состава в запас.

Предполагается, что часть игроков рассмотрит другие предложения. В организации также сообщили, что 9Pandas продолжит работу, несмотря на слухи о закрытии.

Слухов много, но суть в том, что мы продолжаем работать. Да, это переходной этап. Да, он непростой. Но мы точно знаем: впереди – новое. И мы это покажем. Спасибо, что вы с нами. Это только начало новой главы.

В апреле команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2. После этого появились слухи, что 9Pandas потеряла основного спонсора и может уйти из киберспорта.

Материалы по теме
Известны все участники мэйджора по Counter-Strike 2 — на ЧМ сыграют 4 команды из России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android