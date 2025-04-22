Появились новые забавные постеры фильма «Громовержцы» с главными героями

Marvel Studios продолжает рекламировать грядущий фильм «Громовержцы». В этот раз компания выпустила забавные международные постеры ленты, на которых герои стоят и буквально смотрят на зрителей снизу вверх.

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи.

Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.

Премьера ленты состоится 2 мая. До России картина доберётся примерно в середине месяца.