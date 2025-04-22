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Стартовали съёмки сериала «Санкционер» от режиссёра «Слова пацана» с Дмитрием Нагиевым

Стартовали съёмки сериала «Санкционер» от режиссёра «Слова пацана» с Дмитрием Нагиевым
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Телеканал СТС объявил о старте съёмок сериала «Санкционер», режиссёром которого выступает постановщик «Слова пацана» Жора Крыжовников. В главной роли — Дмитрий Нагиев.

Сюжет расскажет про олигарха, который после попадания под санкции лишается всего и остаётся в своём родном городке Семиболотске. Баранов решает, что дело в деньгах, и пытается вновь разбогатеть, чтобы заслужить уважение отца и бывшей невесты, ставшей женой мэра.

Фото со съёмок

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Вместе с Нагиевым главные роли исполняют Любовь Толкалина, Александр Ильин-старший, Марат Башаров, Аглая Тарасова и другие. Всего ожидается 17 серий.

Даты премьеры пока нет, но она состоится на телеканале СТС.

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