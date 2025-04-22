«Ещё есть много историй»: Хейден Кристенсен — о возвращении к роли Энакина в «Асоке»

Актёр Хейден Кристенсен, известный по роли Энакина Скайуокера в «Звёздных войнах», недавно рассказал о своём возвращении к персонажу во втором сезоне сериала «Асока».

По словам Хейдена, история Энакина ещё не подошла к концу и зрителей ждут сюрпризы.

Энакин определённо вернётся во втором сезоне. Есть много всего, что можно было бы реализовать с Вейдером. Я думаю, что с того момента, на котором мы остановились после третьего эпизода, есть много очень интересных историй, которые мы могли бы рассказать.

По словам Кристенсена, у него сформировалась крепкая эмоциональная связь с Энакином, поэтому он бы не хотел расставаться с персонажем, которого так сильно полюбил.