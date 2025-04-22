Вышли первые кадры из детективного сериала «Отдел Q» от автора «Хода королевы»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первые кадры из детективного сериала «Отдел Q». Все серии шоу выйдут уже 29 мая с русской озвучкой.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сериал основан на книжной франшизе Юсси Адлера-Ольсена и рассказывает о начальнике детективного агентства Карле Мерке, которого переводят в другое подразделение в Шотландии. Ему поручают раскрыть громкие преступления, в которых так и не нашли виновного.

«Отдел Q» — новая работа Скотта Фрэнка, создателя хитового «Хода королевы» с Аней Тейлор-Джой и детективного шоу «Месье Спейд». Главные роли в проекте сыграли Мэттью Гуд («Игра в имитацию»), Келли Макдоналд («Старикам тут не место»), Алек Ньюман («Чужестранка») и другие актёры.