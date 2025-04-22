Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышли первые кадры из детективного сериала «Отдел Q» от автора «Хода королевы»

Вышли первые кадры из детективного сериала «Отдел Q» от автора «Хода королевы»
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первые кадры из детективного сериала «Отдел Q». Все серии шоу выйдут уже 29 мая с русской озвучкой.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сериал основан на книжной франшизе Юсси Адлера-Ольсена и рассказывает о начальнике детективного агентства Карле Мерке, которого переводят в другое подразделение в Шотландии. Ему поручают раскрыть громкие преступления, в которых так и не нашли виновного.

«Отдел Q» — новая работа Скотта Фрэнка, создателя хитового «Хода королевы» с Аней Тейлор-Джой и детективного шоу «Месье Спейд». Главные роли в проекте сыграли Мэттью Гуд («Игра в имитацию»), Келли Макдоналд («Старикам тут не место»), Алек Ньюман («Чужестранка») и другие актёры.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android