Чемпионат России по киберспорту пройдёт 3–7 июля — призовой фонд 5,6 млн рублей

ФКС России объявила детали проведения чемпионата России по компьютерному спорту – 2025. Турнир пройдёт по шести играм, а общий призовой фонд составит 5,6 млн рублей.

В программу первенства страны войдут две командные (Dota 2 и CS 2) и четыре индивидуальные дисциплины (StarCraft II, Tekken 8, гонки на дронах DCL The Game и тетрис). Соревнования пройдут в три этапа:

отборочный этап для представителей регионов — с 1 по 18 мая;

стадия дивизионов — с 19 мая по 15 июня;

финальный этап — с 3 по 7 июля.

В стадии дивизионов сыграют 32 команды/игрока, разделённые на две лиги по результату отборочных. Четвёрка лучших из первого эшелона отправится на LAN-финал в Москву, а также получит путёвки в плей-офф Кубка России. Участие в Кубке страны примут также победители второго дивизиона.

Финал чемпионата России состоится с 3 по 7 июля 2025 года в Москве. Кубок России по киберспорту пройдёт в августе.