СМИ поделятся впечатлениями от Death Stranding 2 уже 8 мая

22 апреля зарубежные СМИ объявили, что уже играют в Death Stranding 2. Сразу множество крупных изданий отправилось в Японию в офис Kojima Productions, чтобы одними из первых оценить новое творение Хидео Кодзимы.

Как сообщил ведущий The Game Awards и Summer Game Fest Джефф Кили, журналисты сыграют в проект как минимум несколько дней. Возможно, Хидео Кодзима покажет кусочки геймплея из разных сюжетных фрагментов. Полноценные превью выйдут 8 мая — в них журналисты поделятся своими впечатлениями и расскажут, чего ждать от продолжения одной из самых обсуждаемых игр последних лет.

Релиз Death Stranding 2 состоится 26 июня 2025 года на PlayStation 5.