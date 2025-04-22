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СМИ поделятся впечатлениями от Death Stranding 2 уже 8 мая

СМИ поделятся впечатлениями от Death Stranding 2 уже 8 мая
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22 апреля зарубежные СМИ объявили, что уже играют в Death Stranding 2. Сразу множество крупных изданий отправилось в Японию в офис Kojima Productions, чтобы одними из первых оценить новое творение Хидео Кодзимы.

Как сообщил ведущий The Game Awards и Summer Game Fest Джефф Кили, журналисты сыграют в проект как минимум несколько дней. Возможно, Хидео Кодзима покажет кусочки геймплея из разных сюжетных фрагментов. Полноценные превью выйдут 8 мая — в них журналисты поделятся своими впечатлениями и расскажут, чего ждать от продолжения одной из самых обсуждаемых игр последних лет.

Релиз Death Stranding 2 состоится 26 июня 2025 года на PlayStation 5.

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