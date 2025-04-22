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Сериал Мисс Остин: где смотреть в России хорошем качестве, дата выхода, когда выйдет, сколько серий

Сериал «Мисс Остин» про знаменитую писательницу стартует в России 6 мая
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Российский стриминг viju представил трейлер британского сериала «Мисс Остин». Экранизация бестселлера Джилл Хорнби стартует в России уже 6 мая, а 31-го числа все четыре эпизода шоу можно будет посмотреть на телеканале viju+ Serial.

Видео доступно на YouTube-канале viju. Права на видео принадлежат viju.

События «Мисс Остин» разворачиваются в Англии XIX века и рассказывают о сестре писательницы Джейн Остин по имени Кассандра. Девушка отправляется навестить свою подругу Изабеллу в надежде обнаружить в доме письма покойной жены хозяина — Элизы, которая состояла в длительной переписке с Джейн. Кассандра убеждена: попав в чужие руки, эти письма могут разрушить репутацию великой писательницы.

Главные роли в сериале исполнили Кили Хоус («Телохранитель»), Пэтси Ферран («Чёрное зеркало») и Роуз Лесли («Игра престолов»). Режиссёром выступила Эшлин Уолш («Моди»).

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