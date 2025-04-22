Для голосования на «Оскаре» жюри теперь обязаны посмотреть все фильмы

Американская киноакадемия ввела новые правила в формат проведения премии «Оскар». Они вступают в силу уже сейчас и призваны сделать выдачу наград фильмам более справедливой.

Так, теперь для голосования на «Оскаре»-2026 в финальной номинации членам киноакадемии необходимо просмотреть все номинированные фильмы в той или иной категории — ранее строгого контроля в этом плане не было.

Организаторы также опубликовали правила по использованию нейросетей. Использование ИИ-приложений никак не повлияет на номинации — авторы могут использовать новые технологии в своих произведениях.

Наконец, на «Оскаре» появится вручение премии за лучший кастинг. Ежегодно 10 картин будут бороться за лучший творческий вклад и уровень сотрудничества между членами кастинг-директоров.

Церемония вручения «Оскара»-2026 состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе. Это будет уже 98-й по счёту ивент с лучшими фильмами Голливуда.