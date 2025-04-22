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Хоррор «Пепел» с Эйсой Гонсалес и Аароном Полом вышел в онлайне

Хоррор «Пепел» с Эйсой Гонсалес и Аароном Полом вышел в онлайне
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22 апреля состоялся цифровой релиз триллера «Пепел». Ленту с Аароном Полом («Во все тяжкие») и Эйсой Гонсалес («Задача трёх тел») уже можно посмотреть на Amazon Prime и в iTunes, а до российского проката фильм доберётся 19 июня.

События «Пепла» разворачиваются в далёком будущем, когда космический корабль прибывает на вулканическую планету. Экипаж судна почти полностью погиб, а в живых осталась лишь девушка, которая не помнит, что произошло с остальными. Ей на помощь приходит Брион, и вместе им предстоит пройти через множество испытаний, чтобы выжить.

Критики высоко оценили ленту — её называют достойным возрождением научно-фантастических хорроров в духе «Чужого» Ридли Скотта. Зрители же приняли ленту прохладнее, ругая сюжетные несостыковки и относительно низкий бюджет.

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