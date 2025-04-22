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В России стартовали продажи бюджетного смартфона Redmi A5 с большой батареей

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Redmi A5 с большой батареей
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22 апреля в России стартовали продажи Redmi A5 — сверхбюджетного смартфона Xiaomi. Устройство уже поступило в ассортимент российских ритейлеров по цене в 6490 рублей за версию на 64 ГБ и 7990 рублей за версию на 128 ГБ.

Readmi A5 получил 6,88-дюймовым IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора Unisoc T7250 с 3/4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти с батареей 5200 мА/ч. У гаджета есть датчик отпечатков пальцев и функция распознавания по лицу, а также разъём 3,5 мм для наушников.

Устройство получило двойную основную камеру с 32-мегапиксельным модулем. Фронтальная камера же получила сенсор на 8 Мп.

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