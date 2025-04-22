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Стартовали съёмки мистической драмы «Шурале» с Максимом Матвеевым

Стартовали съёмки мистической драмы «Шурале» с Максимом Матвеевым
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Кинокомпании Bosfor Pictures и «Вольга» объявили о старте съёмок фильма «Шурале». Производство мистической драмы продлится несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатрах России.

Сюжет картины расскажет историю девушки по имени Айша, которая готовится к свадьбе, но неожиданно узнаёт о пропаже брата. В поисках родственника героиня возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах леса.

Главные роли в фильме сыграют Максим Матвеев («Триггер»), Геннадий Блинов («Библиотекарь»), Сергей Гилёв («Кентавр»), Рузиль Минекаев («Слово пацана») и другие актёры. Режиссёром выступит Алина Насибуллина («Объекты в зеркале»).

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