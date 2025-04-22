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В «Мир танков» добавят Красную площадь в честь 80-летия Победы

В «Мир танков» добавят Красную площадь в честь 80-летия Победы
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Компания «Леста Игры» добавит в свою игру «Мир танков» новый праздничный ангар в виде Красной площади за пять минут до начала Парада Победы. Он станет доступен игрокам с 30 апреля.

Разработчикам удалось с высокой точностью воссоздать главную площадь Москвы времён 1940–1960 годов. На стартовом экране с танками игроки смогут увидеть здания ГУМа, Мавзолея и Спасскую башню. Также отмечается, что техника и солдаты будут расставлены в точном соответствии с реальными Парадами Победы того времени.

Группа компаний «Леста Игры» и «Мир Танков» хотят почтить память всех тех героев, чьи жизни были отданы ради свободы нашей Родины. Мы вспоминаем тех, кто заслуживал пройти парадным строем по Красной площади, но, увы, не дожил до этого дня. Наш новый ангар стал символом подвига всего народа, который освободил мир от нацистской угрозы. Мы гордимся возможностью соприкоснуться с этой великой историей вместе с миллионами наших игроков.

Красная площадь в «Мире танков»

Фото: Леста

Фото: Леста

Фото: Леста

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