Начались съёмки комедии «Будь моим парнем» с Сашей Бортич и Евгением Куликом

В России стартовал съёмочный процесс комедийной мелодрамы «Будь моим парнем». Главные роли исполнят Саша Бортич и Евгений Кулик, которые ранее уже играли нестандартную парочку в фильме «Я худею».

В этот раз Кулик исполнит роль курьера, который перед свадьбой вспоминает, как чуть не подарил цветы начинающей актрисе. Теперь она суперзвезда, но мысль «а что было бы?» не уходит — на мальчишнике герой решает проверить теорию.

Евгений Кулик также выступит шоураннером фильма, а кресло режиссёра займёт Сергей Наумов («Ёлки 9», «Оливье и роботы»). Другие роли сыграют Александра Ребенок, Даниил Воробьёв, Алексей Кривеня и другие.

Дата выхода пока неизвестна. «Будь моим парнем» покажут в кино, затем он станет эксклюзивом платформы KION.