Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix показал постер второго сезона «Уэнсдей» — тизер сериала выйдет уже 23 апреля

Netflix показал постер второго сезона «Уэнсдей» — тизер сериала выйдет уже 23 апреля
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер продолжения сериала «Уэнсдей». Уже завтра, 23 апреля, выйдет новый тизер-трейлер, а сам второй сезон должны показать зрителям в 2025 году.

На постере — главная звезда сериала Уэнсдей Аддамс в исполнении Дженны Ортеги. Изображение подтверждает слухи о том, что продолжение будет более мрачным.

Фото: Netflix

Ранее Дженна Ортега поделилась своими впечатлениями от съёмок второго сезона «Уэнсдей». Актриса осталась довольна проектом — среди прочего, она пообещала ещё больше отсылок к популярным фильмам ужасов, а также отметила, что была рада поиграть с Леди Гагой, исполнившей в шоу эпизодическую роль.

Материалы по теме
Дженна Ортега осталась в восторге от работы с Леди Гагой над вторым сезоном «Уэнсдей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android