Вышел трейлер продолжения фильма ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Кинокомпания Sony Pictures представила дебютный трейлер фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Продолжение хита 1997 года выйдет в мировой прокат уже 17 июля 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Лента расскажет историю группы друзей, которых преследует неизвестный, знающий об их кровавом прошлом. Картина выступит ремейком и продолжением одноимённой ленты, которая вышла в 1997 году и стала знаковым фильмом для жанра слэшеров.

К главным ролям вернулись Дженнифер Лав Хьюитт, Фредди Принц-младший и другие актёры. Режиссёром выступила Дженн Робинсон («Отомсти за меня»).