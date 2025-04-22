В России стартовали съёмки фильма «Шурале» с Рузилем Минекаевым и Хаски

Кинокомпания Bosfor Pictures объявила о начале съёмочного процесса полнометражного фильма «Шурале» про одноимённого духа из татарской мифологии, который способен быть как другом, так и врагом для людей.

«Шурале» расскажет о девушке, которая ищет пропавшего младшего брата. Поиски приводят героиню в родную деревню, где ей предстоит столкнуться с тайнами прошлого.

Режиссёром выступит Алина Насибуллина, известная по фильму «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» или по клипу татарской песни «Пыяла» дуэта «Аигел». Она же сыграет главную роль, также в актёрский состав вошли Максим Матвеев, Геннадий Блинов, Сергей Гилёв, звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев и рэпер Хаски.