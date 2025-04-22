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Начались съёмки детективного фильма «Энола Холмс 3» с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун

Начались съёмки детективного фильма «Энола Холмс 3» с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун
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Netflix запустил в производство детективный фильм «Энола Холмс 3» про младшую сестру Шерлока Холмса. Сообщается, что съёмки уже начались в Великобритании.

Третья часть о девушке-детективе из книг Нэнси Спрингер расскажет о новом деле, более запутанном и коварном, чем все, с которыми она сталкивалась раньше.

Главную роль снова исполнит Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Американская семейка»). Шерлока сыграет Генри Кавилл («Миссия невыполнима: Последствия», «Ведьмак»), а Хелена Бонем Картер («Корона») — мать семьи.

«Энола Холмс» — одна самых успешных кинофраншиз Netflix. К примеру, второй фильм серии вошёл в топ-10 почти в 100 странах мира.

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