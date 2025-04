Анонс ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion — игра уже вышла

Студия Bethesda анонсировала The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — переиздание культовой ролевой игры 2006 года. Ремастер четвёртых «Древних Свитков» поступил в продажу на ПК, PS5 и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda. Права на видео принадлежат Bethesda.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — полноценное переиздание четвёртой части серии. В новой версии игры обновили графику до современных стандартов, проект также перевели на движок Unreal Engine 5, улучшили боевые механики и анимации, доработали игровой баланс и внесли множество других изменений.

В ремастер «Обливиона» также войдут дополнения Knights of the Nine и Shivering Isles. За разработку проекта отвечает сингапурская студия Virtuos, она же работает над ремейком Metal Gear Solid 3.