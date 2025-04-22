Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонс ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion — игра уже вышла

Анонс ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion — игра уже вышла
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Bethesda анонсировала The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — переиздание культовой ролевой игры 2006 года. Ремастер четвёртых «Древних Свитков» поступил в продажу на ПК, PS5 и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda. Права на видео принадлежат Bethesda.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — полноценное переиздание четвёртой части серии. В новой версии игры обновили графику до современных стандартов, проект также перевели на движок Unreal Engine 5, улучшили боевые механики и анимации, доработали игровой баланс и внесли множество других изменений.

В ремастер «Обливиона» также войдут дополнения Knights of the Nine и Shivering Isles. За разработку проекта отвечает сингапурская студия Virtuos, она же работает над ремейком Metal Gear Solid 3.

Материалы по теме
Будущее FIFA? Обзор беты Rematch — это аркадный футбол абсолютно для всех
Будущее FIFA? Обзор беты Rematch — это аркадный футбол абсолютно для всех
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android