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Virtus.pro уволила главного тренера по Counter-Strike 2 после вылета с IEM в Мельбурне

Virtus.pro уволила главного тренера по Counter-Strike 2 после вылета с IEM в Мельбурне
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Российский клуб Virtus.pro объявил, что главный тренер состава по Counter-Strike 2 Павел PASHANOJ Легостаев освобождён от своих обязанностей и покидает команду.

Это случилось через несколько часов после вылета коллектива с топ-турнира IEM Melbourne 2025 в Австралии. Команда проиграла оба матча в группе B и заняла последнее место, заработав лишь $ 4 тыс.

Пашанож пришёл в Virtus.pro летом 2023 года и проработал чуть более года на позиции аналитика. В сентябре 2024 года он занял пост главного тренера, заменив Андрея Xoma Мироненко. С Легостаевым коллектив ни разу не смог пробиться в полуфинал на топ-турнирах.

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