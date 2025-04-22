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Вышел тизер фильма Mountainhead от автора «Наследников» — премьера 31 мая

Вышел тизер фильма Mountainhead от автора «Наследников» — премьера 31 мая
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Онлайн-кинотеатр Max представил официальный тизер своего нового фильма под названием Mountainhead («Вершина горы»). Премьера ленты на платформе состоится уже 31 мая.

Сюжет фильма расскажет историю группы друзей-миллиардеров, которые временно живут в особняке около вершины горы — разгорается мировой финансовый кризис, и им нужно определиться с дальнейшими действиями.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат Max.

Главные роли в проекте сыграли Стив Карелл («Офис»), Джейсон Шварцман («Остров собак»), Рами Юссеф («Бедные-несчастные») и Кори Майкл Смит («Человек на Луне»). Это первая картина для Армстронга в качестве режиссёра полнометражного фильма.

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