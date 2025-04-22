Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion слили на торренты сразу после выхода

Вышедший сегодня, 22 апреля, ремастер легендарной игры The Elder Scrolls 4: Oblivion оказался на торрентах менее чем через час после официального релиза.

У новой версии «Обливиона» просто не было никакой защиты, поэтому файлы оказались в свободном доступе.

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Ремастер четвёртых «Древних Свитков» поступил в продажу вечером 22 апреля — игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. В переиздании разработчики обновили графику до современных стандартов, улучшили боевые механики и анимации, доработали игровой баланс и внесли множество других изменений.