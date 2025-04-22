Геймеры требуют добавить русский язык в ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion

После выхода The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered русскоязычные геймеры массово жалуются на то, что в новой версии легендарной игры не поддерживается их родной язык.

Всего проект Bethesda Softworks переведён на девять языков и озвучен только на английском. Русский в этот список не попал — все диалоги, меню и прочие игровые элементы доступны только на других языках. Теперь некоторые готовы отказаться от покупки игры.

Фото: Steam

Игроки также жалуются на высокую цену и некоторые технические проблемы.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — полноценное переиздание четвёртой части серии. В новой версии игры обновили графику до современных стандартов, улучшили боевые механики и анимации, доработали игровой баланс и внесли множество других изменений.