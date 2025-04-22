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Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion на русском языке — кто работает и когда будет перевод

Энтузиасты переведут ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion на русский язык
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Переводчица Анна Сегнет сообщила, что вместе со своей командой начала работу над адаптацией перевода The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered на русский язык.

Девушка отметила, что проект может занять некоторое время, потому что ремастер-версия вышла на движке Unreal Engine 5. Когда именно перевод обновлённого «Обливиона» на русский появится в открытом доступе, пока неясно.

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion доступен на девяти языках, но русский в их число не вошёл. После релиза это событие стало одним из главных обсуждений на странице игры в Steam — некоторые отказываются покупать новый «Обливион».

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