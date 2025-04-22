Появились детали кроссовера Diablo 4 с аниме «Берсерк» — он выйдет 6 мая

Blizzard объявила детали коллаборации своей игры Diablo 4 с популярным аниме «Берсерк». Она стартует уже 6 мая.

Убивая особых противников, геймеры смогут добыть специальные предметы, которые можно обменять на декоративные предметы в стиле «Берсерка».

Расходуйте бехериты в реликварии Berserk, чтобы добыть одеяния, достойные воина из Длани Господней. Вы получите предмет для спины «Судьба Ястреба» с цепями, которыми некогда сковали павшего рыцаря Гриффита, почётную броню для транспорта «Герб Рыцаря-Черепа» или проклятую метку «Жертвенное клеймо».

Забрав все награды в реликварии, можно будет получить эмблему «Од берсерка». Также во внутриигровом магазине будет доступна легендарная броня с отсылками на сериал.

Кроссовер пройдёт с 6 мая по 3 июня.