Стартовал второй сезон сериала «Андор» — вышли три первые серии

Сегодня на Disney+ стартовал второй сезон сериала «Андор», который успели полюбить миллионы фанатов «Звёздных войн» за его стиль и серьёзный тон. Для просмотра доступны три первые серии.

События второго сезона продолжают первый. Шоураннером, как и в случае с первым сезоном, выступил Тони Гилрой. Он отмечал, что после финала «Андора» займётся чем-нибудь другим, однако сейчас он не исключает возможность поработать над другими проектами по культовой вселенной.

Трейлер 2 сезона

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Всего во второй сезон войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать по три серии разом еженедельно в онлайн-кинотеатре Disney+. Финальные эпизоды выйдут 14 мая.