Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ghost of Yotei получила возрастной рейтинг в Тайване — релиз не за горами?

Ghost of Yotei получила возрастной рейтинг в Тайване — релиз не за горами?
Комментарии

Тайваньское рейтинговое агентство выдало рейтинг Ghost of Yotei — сиквелу Ghost of Tsushima с новым протагонистом. Обычно такое происходит, когда релиз игры намечен на ближайшие полгода.

Если учитывать, что Death Stranding 2 выйдет 26 июня, а Sony вряд ли бы поставила так близко два своих хита, релиз Ghost of Yotei может состояться в период с августа по октябрь.

Играть предстоит за девушку Ацу, которая встаёт на путь мести, чтобы совершить возмездие над теми, кто лишил её семьи. В арсенале героини, помимо обычной катаны, будут парные катаны, одати и кусаригама.

Релиз состоится только на PS5. Позже экшен наверняка доберётся и до ПК.

Материалы по теме
У TES 4: Oblivion появилась новая версия: все детали ремастера Bethesda
У TES 4: Oblivion появилась новая версия: все детали ремастера Bethesda
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android