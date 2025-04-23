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Пиковый онлайн ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion превысил 150 тыс. игроков

Пиковый онлайн ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion превысил 150 тыс. игроков
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Вчера вечером состоялся релиз ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion. Судя по показателям в Steam, игру очень сильно ждали и помчались её оценивать. Пиковый онлайн на площадке Vale достиг 151 тыс. одновременных игроков — отличный результат!

The Elder Scrolls 4: Oblivion — четвёртая часть «Свитков», которая полюбилась фанатам в том числе за свои мемные ситуации, фразы и атмосферу. Разработка ремастера велась с 2021 года.

Фото: Steam DB

Ремастер Oblivion доступен на PS5, Xbox Series и ПК. А ещё тайтл сразу попал в подписку Game Pass и утёк на торренты в день релиза, то есть вчера. К сожалению, русского языка в проекте нет даже в виде субтитров, но над ним уже работают энтузиасты.

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