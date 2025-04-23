Премьера фильма «Холоп 3» состоится в 2026 году

Режиссёр Клим Шипенко рассказал журналистам ТАСС, что фильм «Холоп 3» выйдет не в 2025 году, как планировалось, а лишь в 2026-м.

По словам постановщика, работа над картиной ведётся, а сам проект ещё «готовится».

Точная дата выхода пока не определена, но работа ведётся, и я надеюсь, что фильм выйдет уже в следующем году. Проект пока готовится, разрабатывается.

«Холоп 2», который собрал огромную кассу в размере 3,8 млрд рублей, продолжил сюжет первой части и рассказал, как бывший мажор Гриша после событий первого фильма изменился и начал творить добро. Триквел, вероятно, будет развивать историю ещё дальше.