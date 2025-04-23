Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился постер «Финикийской схемы» Уэса Андерсона с персонажами фильма

Появился постер «Финикийской схемы» Уэса Андерсона с персонажами фильма
Комментарии

В Сети появился постер фильма «Финикийская схема» Уэса Андерсона. В центре можно увидеть героя Бенисио Дель Торо, а справа от него, в рамочке, остальных актёров и их персонажей.

Фото: Focus Features

Сюжет ленты расскажет о жизни и бизнесе одного из богатейших людей Европы, и в его историю вмешиваются его отношения с собственной дочерью.

Главные роли в «Финикийской схеме» сыграли Бенисио дель Торо, Майкл Сера и Билл Мюррей. В актёрский состав также вошли звёзды Голливуда — Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Бенедикт Камбербэтч и другие.

Премьера ленты состоится на Каннском фестивале, а в мировой прокат фильм выйдет 6 июня.

Материалы по теме
Второй сезон «Тайги»: что известно про продолжение
Второй сезон «Тайги»: что известно про продолжение
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android