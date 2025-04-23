Появился первый постер фильма «Лермонтов» о последних часах жизни поэта
Кинокомпания K24 представила первый постер фильма «Лермонтов». Ленту снял Бакур Бакурадзе, режиссёр «Шультеса» и «Снега в моём дворе».
Фото: K24
Синопсис ленты следующий
Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остаётся всего несколько часов, а их родственники, друзья и знакомые пытаются предотвратить поединок.
Роль Михаила Лермонтова сыграл стендап-комик Илья Озолин. Вместе с ним в картине получили роли Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин и другие.
Фильм выйдет в прокат осенью, точной даты пока нет.
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