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Депутат призвал запретить в России западные фильмы, в которых показывают измены

Депутат призвал запретить в России западные фильмы, в которых показывают измены
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Депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов считает, что в России следует запретить показ западных фильмов, которые затрагивают темы измен перед свадьбой и побега невесты от жениха.

По мнению депутата, подобные проекты оказывают «отрицательное воздействие на умы зрителей».

Все они эксплуатируют сюжеты о метаниях, изменах и страхе перед обязательствами. Подобные истории, где женихи просыпаются в постели с незнакомками после мальчишников или невесты в последний момент решают сбежать, оказывают отрицательное воздействие на умы зрителей.

В качестве примера он привёл картины «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи, «Полночь в Париже» Вуди Аллена, а также ленту «Моя вторая половинка» 2021 года.

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