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Раскрыт хронометраж фильма «Миссия невыполнима 8» — он может стать рекордным

Раскрыт хронометраж фильма «Миссия невыполнима 8» — он может стать рекордным
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Инсайдер Cryptic4KQual в соцсетях раскрыл возможный хронометраж ленты «Миссия невыполнима 8: Финальная расплата». Если верить данным, лента будет идти 2 часа 51 минуту (171 минуту), то есть у неё есть шанс стать самым большим фильмом франшизы.

К примеру, седьмая часть, «Миссия невыполнима: Смертельная расплата», длилась 163 минуты, что уже на 7 минут меньше «Финальной расплаты».

«Миссия невыполнима 8» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу.

Мировая премьера ленты в кино «Миссия невыполнима. Финальная расплата» намечена на 23 мая. В России фильм начнут показывать позже альтернативными способами.

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