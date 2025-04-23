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В мультфильме по «Скотному двору» персонажей озвучили Вуди Харрельсон, Сет Роген и другие

В мультфильме по «Скотному двору» персонажей озвучили Вуди Харрельсон, Сет Роген и другие
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Издание Variety раскрыло, кто исполнил главные роли в анимационном фильме Энди Сёркиса по произведению «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Каст собрался мощный!

Персонажей озвучат Вуди Харрельсон, Киран Калкин, Сет Роген, Гейтен Матараццо, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Джим Парсонс и другие. Сценаристом проекта выступает Николас Столлер («Побег из Вегаса», «Немножко женаты»).

«Скотный двор», вдохновлённый российской революцией 1917 года, рассказывает о ферме, в которой животные решили устроить революцию против своего хозяина, но их план немного меняет свою форму.

Выход мультфильма запланирован на 2025 год. Точной даты пока нет.

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