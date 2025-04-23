Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Clair Obscur: Expedition 33 получила самые высокие оценки критиков среди игр 2025 года

Clair Obscur: Expedition 33 получила самые высокие оценки критиков среди игр 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

23 апреля зарубежные критики опубликовали обзоры Clair Obscur: Expedition 33 — фэнтезийной игры от французской студии Sandfall. Проект получил высочайшие оценки от журналистов: они называют новинку одной из лучших игр в жанре jRPG, особенно хваля сюжет, персонажей, боевую систему и яркий визуальный ряд.

Так, на агрегаторе Opencritic у Expedition 33 целых 92 балла из 100. Сейчас это самая высокооценённая игра 2025 года — проект обошёл даже кооперативную Split Fiction от создателей It Takes Two.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о Clair Obscur: Expedition 33

«Экспедиция 33» — редчайшая игра поколения, которая выходит за рамки видеоигр и очень близка к произведению искусства. Моя личная игра года и одна из моих любимых игр вообще.
«Экспедиция 33» — феноменальная RPG с душераздирающей историей с захватывающем экшеном в виде пошаговых боёв.
Это игра невероятной красоты. Неожиданный шедевр, который понравится всем поклонникам пошаговых ролевых игр.
«Экспедиция 33» дала мне классический опыт jRPG, при этом выделяясь как нечто особенное.
«Экспедиция 33» великолепна во всех возможных образах. Мне так понравилась игра и её персонажи, что я буквально проваливался в этот фэнтезийный мир на многие часы.

Clair Obscur: Expedition 33 выходит уже 24 апреля в 10:00 мск на ПК, PS5 и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass с русскими субтитрами.

Материалы по теме
У TES 4: Oblivion появилась новая версия: все детали ремастера Bethesda
У TES 4: Oblivion появилась новая версия: все детали ремастера Bethesda
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android