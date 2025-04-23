Clair Obscur: Expedition 33 получила самые высокие оценки критиков среди игр 2025 года

23 апреля зарубежные критики опубликовали обзоры Clair Obscur: Expedition 33 — фэнтезийной игры от французской студии Sandfall. Проект получил высочайшие оценки от журналистов: они называют новинку одной из лучших игр в жанре jRPG, особенно хваля сюжет, персонажей, боевую систему и яркий визуальный ряд.

Так, на агрегаторе Opencritic у Expedition 33 целых 92 балла из 100. Сейчас это самая высокооценённая игра 2025 года — проект обошёл даже кооперативную Split Fiction от создателей It Takes Two.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о Clair Obscur: Expedition 33

«Экспедиция 33» — редчайшая игра поколения, которая выходит за рамки видеоигр и очень близка к произведению искусства. Моя личная игра года и одна из моих любимых игр вообще.

«Экспедиция 33» — феноменальная RPG с душераздирающей историей с захватывающем экшеном в виде пошаговых боёв.

Это игра невероятной красоты. Неожиданный шедевр, который понравится всем поклонникам пошаговых ролевых игр.

«Экспедиция 33» дала мне классический опыт jRPG, при этом выделяясь как нечто особенное.

«Экспедиция 33» великолепна во всех возможных образах. Мне так понравилась игра и её персонажи, что я буквально проваливался в этот фэнтезийный мир на многие часы.

Clair Obscur: Expedition 33 выходит уже 24 апреля в 10:00 мск на ПК, PS5 и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass с русскими субтитрами.