Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремастер TES 4: Oblivion (ТЕС 4: Обливион) — русификатор, где скачать русский перевод

Для ремастера TES 4: Oblivion вышел русификатор — его взяли из оригинальной игры
Аудио-версия:
Комментарии

22 апреля вышла TES 4: Oblivion — переиздание культовой ролевой игры от студии Bethesda. Игру перевели на Unreal Engine 5, улучшили анимации, доработали боевую систему и внесли множество других изменений. К сожалению, проект вышел без русского языка из-за проблем с правами и новых реплик.

Спустя сутки фанатское сообщество выпустило полноценный русификатор для ремастера «Обливиона». Геймеры смогли интегрировать официальный перевод от студии 1С в новинку — примерно 70% игры переведено профессионалами. Остальные 30% достались нейросетям — в основном это новые реплики и строчки в диалогах.

Скачать русификатор можно на сайте ZoG по ссылке. Это первая версия перевода, и в ближайшее время его будут дорабатывать. Как рассказали авторы перевода, озвучку перенести будет куда тяжелее из-за новых реплик.

Материалы по теме
У TES 4: Oblivion появилась новая версия: все детали ремастера Bethesda
У TES 4: Oblivion появилась новая версия: все детали ремастера Bethesda
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android