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Владельцы премиального издания гонки Forza Horizon 5 на PS5 уже могут предзагрузить игру

Владельцы премиального издания гонки Forza Horizon 5 на PS5 уже могут предзагрузить игру
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Владельцам премиального издания гоночной аркады Forza Horizon 5 на PS5 стала доступна предзагрузка тайтла. Проект займёт на диске внушительные 157 ГБ.

Версия гонки для PS5 будет поддерживать кроссплей — покупатели смогут играть с владельцами тайтла на ПК и Xbox Series без ограничений. Геймеров на PlayStation 5 также ждут все вышедшие ранее дополнения: Hot Wheels, Rally Adventure и наборы с автомобилями.

Релиз Forza Horizon 5 на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass состоялся в ноябре 2021 года. За это время гонка привлекла более 45 млн человек — это одна из самых успешных игр в истории Microsoft.

Релиз для владельцев премиального издания состоится 25 апреля, а все остальные смогут начать играть 29-го числа.

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