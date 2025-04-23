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Второй сезон «Андора» получил самые высокие оценки в истории «Звёздных войн»

Второй сезон «Андора» получил самые высокие оценки в истории «Звёздных войн»
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23 апреля стартовал второй сезон сериала «Андор» — продолжения одной из самых необычных произведений по вселенной «Звёздных войн». Приквел «Изгоя-один» в формате политического триллера не только стал важнейшим проектом по франшизе, но и полюбился фанатам.

Критики также очень высоко оценили сериал — второй сезон рекомендуют к просмотру 99% обозревателей на Rotten Tomatoes. Сейчас это самый высокооценённый проект по «Звёздным войнам» в истории. «Андору» удалось обойти в том числе оригинальную трилогию и мультсериал «Повстанцы».

Фото: Rotten Tomatoes

Во второй сезон «Андора» войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по средам по три эпизода разом. Финал состоится уже 14 мая, он плавно подведёт события шоу к «Изгою-один».

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