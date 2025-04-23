Евросоюз оштрафовал Apple на гигантские € 500 млн

Европейская комиссия установила, что компания Apple получит гигантский штраф на сумму в € 500 млн (около 47 млрд рублей). По словам ведомства, корпорация Тима Кука нарушила «Закон о цифровых рынках» (DMA), так и не разрешив разработчикам рекламировать другие способы оплаты и разрешить размещать ссылки на них прямо в приложениях.

По схожим причинам в Евросоюзе также оштрафовали компанию Meta* Марка Цукерберга на сумму в € 200 млн. В случае владельца «Фейсбука»* и «Инстаграма»* речь идёт о механике «Плати или соглашайся» — пользователей заставляют либо оплачивать подписку для скрытия рекламы, либо согласиться на все условия разработчиков.

Обеим компаниям дали срок в 60 дней на исправление ситуации, иначе штрафы заметно вырастут. В Apple и в корпорации Марка Цукерберга заявили, что планируют обжаловать решение комиссии.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.