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Графику ремастера TES 4: Oblivion сравнили с оригиналом

Графику ремастера TES 4: Oblivion сравнили с оригиналом
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23 апреля состоялся релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — переиздания культовой ролевой игры от студии Bethesda. Игру перенесли на движок Unreal Engine 5, доработали в ней боевую систему, улучшили анимации и внесли множество других изменений.

Издание IGN опубликовало большое сравнение между ремастером и оригинальной игрой 2006 года. Как видно из ролика, в студии Virtuos проделали большую работу, заметно обновив картинку до современных стандартов.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Bethesda.

В новой версии особенно выделяются дальность прорисовки, множество детализированных объектов в кадре, улучшенное освещение и другие графические нововведения.

Сравнение TES 4: Oblivion Remastered с оригиналом
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