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Ghost of Yotei дата выхода

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PS5 — большой трейлер
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Компания Sony опубликовала трейлер Ghost of Yotei — самурайского экшена от создателей Ghost of Tsushima. Новый проект от студии Sucker Punch выйдет уже 2 октября только на PlayStation 5.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

События Ghost of Yotei развернутся в 1603 году вокруг девушки по имени Ацу. Однажды она встаёт на путь мести, чтобы совершить возмездие над теми, кто лишил её семьи. В арсенале героини, помимо обычной катаны, будут парные катаны, одати и кусаригама.

Ghost of Yotei — новая работа от студии Sucker Punch, создателей высокооценённой Ghost of Tsushima. Предзаказы игры стартуют уже 2 мая, за пять месяцев до релиза.

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