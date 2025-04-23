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Вышел трейлер фильма «Главы государств» от Ильи Найшуллера с Идрисом Эльбой и Джоном Синой

Вышел трейлер фильма «Главы государств» от Ильи Найшуллера с Идрисом Эльбой и Джоном Синой
Аудио-версия:
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Компания Amazon представила большой трейлер фильма «Главы государств». Новый боевик российского режиссёра Ильи Найшуллера выйдет в онлайн-кинотеатре Prime Video уже 2 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

«Главы государств» расскажут историю премьер-министра Великобритании и президента США, на которых совершается атака прямо в самолёте. Чиновники чудом выживают и оказываются в центре мирового заговора, и теперь им необходимо объединить усилия, чтобы выбраться из передряги.

Главные роли в фильме сыграли Идрис Эльба («Тихоокеанский рубеж») и Джон Сина («Миротворец»). В проекте также снялись Джек Куэйд («Пацаны»), Пэдди Консидайн («Дом дракона») и Приянка Чопра Джонас («База Куантико»).

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